Берлин, , 06:52 — REGNUM Ответные меры на случай введения Соединёнными Штатами санкций против «Северного потока — 2» готовят власти Германии, передаёт 25 июня агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в администрации канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Отмечается, что в аппарате канцлера рассматриваются сценарии, при которых под ударом окажутся европейские предприятия, банки и государственные учреждения. Однако точные меры в ответ на санкции источники называть не стали.

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Ранее председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщал, что одним из возможных ответов Германии может стать вызов посла США в ФРГ или введение персональных санкций против американских сенаторов.

Напомним, в начале мая в правительстве Германии сообщали, что ответных мер на санкции США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» не последует.

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