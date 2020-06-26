Чебоксары, , 06:45 — REGNUM В Чувашии региональные отделения партий «Справедливая Россия» и «Родина» определились с кандидатом на предстоящих сентябрьских выборах главы республики. Они поддержали врио главы республики, справоросса Олега Николаева, который будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

25 июня в Чебоксарах состоялись региональные конференции партий «Справедливая Россия» и «Родина», где главным пунктом повестки дня стал вопрос о кандидате на главных выборах республики. В заседаниях принял участие врио главы Чувашии Олег Николаев.

«Было принято решение поддержать кандидатуру Николаева», — говорят в отделении «Родины».

Аналогичное решение приняли справороссы, поддержав своего соратника по партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня подал документы в ЦИК Чувашии в качестве кандидата от «Патриотов России» Сергей Матвеев, который является предпринимателем и депутатом Чебоксарского района.

Напомним, первым подал документы в региональный избирком для участия в выборах главы Чувашии Олег Николаев, затем — блогер Юрий Шакеев. Оба претендента заявили о себе как самовыдвиженцы.

Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.

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