Челябинск, , 06:40 — REGNUM Заксобрание Челябинской области направит в Госдуму свою законодательную инициативу о том, чтобы установить дополнительные ограничения по времени розничной продажи алкоголя в точках общепита, находящихся в жилых многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Южноуральские депутаты напоминают, что федеральным законом от 24 апреля была запрещена розничная продажа спиртного в объектах общепита на территории, прилегающей к многоквартирным домам, или в самих таких домах, если зал для обслуживания покупателей меньше 20 кв. метров. Тем же законом субъекты Федерации получили право вводить дополнительные ограничения, в частности, увеличивать минимальную для этого общую площадь.

Законодательное собрание Челябинской области таким правом воспользовалось. Однако, по словам депутатов, ограничение площади не решает проблему с рюмочными до конца. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы жильцов на шум, особенно по ночам, плохое санитарное состояние подъездов, а также на конфликты с лицами, употребляющими алкоголь в рюмочных, расположенных во встроенных в жилые дома или пристроенных к ним нежилых помещениях или рядом с ними. Если такая легальная рюмочная работает круглосуточно, то для проживания жильцов создаются нетерпимые условия, констатируют челябинские депутаты.

Депутаты южноуральского парламента предлагают внести в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта.» норму, наделяющую субъекты Федерации правом вводить дополнительные ограничения по времени продажи спиртного в розницу для объектов общепита, находящихся в многоквартирных домах либо на прилегающих территориях. «Мы считаем, что эти два ограничения — по площади зала обслуживания и времени работы — поставят «наливайкам» надежный заслон», — отмечает глава парламентского комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров.