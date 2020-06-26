Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Реальное число заразившихся в коронавирусом в США кратно превышает официальные показатели, пишет 25 июня издание The Hill со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда.

«Мы, вероятно, определили примерно 10% вспышки болезни», — сказал он, напомнив, что заражение диагностировано примерно у 2,5 млн жителей США.

Причиной такого расхождения вирусолог назвал бессимптомное течение болезни у миллионов американцев, то есть существование случаев, о которых не знает медицина, и косвенные данные.

К последним он отнёс то, что при сдаче крови донорами заболевание COVID-19 было диагностировано у 5−8% от 328-миллионного населения страны.

Напомним, по официальной статистике, с начала эпидемии в США подтверждены почти 2,4 млн случаев COVID-19 и более 122 тыс. смертей от заболевания.

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