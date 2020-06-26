Абуджа, , 06:39 — REGNUM Армия Нигерии провела военную операцию против боевиков на северо-западе страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщалось, что операция проводилась в лесу Думору в штате Замфара. В ходе спецоперации были уничтожены две базы боевиков, убиты ряд главарей бандформирований. Точное число погибших боевиков не сообщается. Также военное ведомство Нигерии не сообщает о потерях среди военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня неизвестные боевики похитили десять медработников на юго-западе Нигерии. По данным нигерийских военных, похищенные принадлежали к неправительственной группе врачей и гуманитарных работников APIS.

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