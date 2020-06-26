Киев, , 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».

"Российская экономика не способна уже финансировать этот «чемодан без ручки», — сказал он, добавив, что Киеву в новых условиях необходимо «укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти и с Донбасса, и из Крыма».

Добавим, украинские политики регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят «вернуть» полуостров. Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что его ведомство «реанимировало работу в этом направлении» и готово принять новую стратегию возвращения Крыма.

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