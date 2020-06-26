Москва, , 06:26 — REGNUM Заявление Киева о том, что парады Победы в Крыму приводят к эскалации напряженности в отношениях между Украиной и Россией назвал странными председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Сенатор напомнил, что украинские власти выступают против налаживания отношений с РФ и они сами разорвали все дипломатические отношения между странами. Пушков отметил, что к напряженности приводят действия украинской стороны, которая обстреливает Донбасс.

Алексей Пушков «МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса — не парады».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без одобрения украинских властей Украины.

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