Горно-Алтайск, , 06:24 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, политик посетил избирательный участок утром 26 июня.

Он назвал общероссийское голосование исторически важным и значимым для всех граждан страны. По его словам, приняты беспрецедентные меры для обеспечения безопасности членов избиркомов и избирателей.

«На участке есть необходимые средства индивидуальной защиты, на входе измеряется температура, соблюдается дистанция, работают наблюдатели», — отметил он.

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