Москва, 26 июня 2020, 06:13 — REGNUM Никакого сущностного противоречия между православием и социализмом нет, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, отрицая метафизику и сводя все к материализму, коммунисты обеднили сами себя, считая, что можно отрезать этот огромный кусок человеческой жизни.
По его словам, именно в этом одна из основных причин падения СССР. Как православный человек, он считает, что коммунисты выгорели изнутри на том, чем не должны были. Сначала они призывали к созданию Нового Человека, а под конец свели все к материальным вещам, отметил Михеев.