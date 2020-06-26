Москва, , 06:13 — REGNUM Никакого сущностного противоречия между православием и социализмом нет, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Что касается коммунистов… Я лично считаю, что одна из трагедий и России, и за ней всех тех, кто считал себя коммунистами, и одна из причин выгорания Советского Союза — это именно то, что они полезли в ту сферу, в которую им лезть не надо было. А именно в сферу религиозную, сферу Бога, сферу метафизическую», — заявил Михеев.

По его словам, отрицая метафизику и сводя все к материализму, коммунисты обеднили сами себя, считая, что можно отрезать этот огромный кусок человеческой жизни.

«В реальности же, между православием и социализмом нет никаких противоречий. Их просто нет. Этих противоречий концептуальных и глубинных не существует. Противоречие было только в одном: эти люди стали заставлять всех отрекаться от бога», — заявил Михеев.

По его словам, именно в этом одна из основных причин падения СССР. Как православный человек, он считает, что коммунисты выгорели изнутри на том, чем не должны были. Сначала они призывали к созданию Нового Человека, а под конец свели все к материальным вещам, отметил Михеев.