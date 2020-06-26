Улан-Удэ, , 06:12 — REGNUM В первый день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России, в Бурятии на избирательные участки пришли более 102 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в Улан-Удэ 25 июня проголосовали 25,8 тыс. избирателей.

Добавим, что по данным республиканской избирательной комиссии, всего в регионе насчитывается около 711 тыс. избирателей.

В труднодоступных районах Бурятии досрочное голосование началось с 15 июня. С 25 числа начался основной этап на всей территории республики. Всего здесь открылось 837 избирательных участков.

«Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно будет с 25 июня по 1 июля. Для этого необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов 1 июля 2020 года», — добавили в правительстве.

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