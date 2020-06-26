Барнаул, , 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса. О том, что председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко вслед за губернатором ушел на самоизоляцию сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе АКЗС перед началом очередной сессии алтайского парламента.

При этом неизвестно являются ли работающие теперь из дома руководители инфицированными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. На 25 июня общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 3600 человек, причём 78 из них добавились только за последние сутки.

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