Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции будет разработана в США к концу 2020 года, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками.

«Я думаю, что это будет даже до завершения этого года», — заявил он.

По словам Трампа, ответ на вопрос о вакцине будет дан «очень скоро».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня главный инфекционист Энтони Фаучи заявил, что масштабные ограничительные меры, введенные в связи с пандемией корониравируса, в США больше не нужны. При этом он отрицал, что штатам, где зафиксирован бурный рост числа зараженных, стоит возвращаться к карантину.

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