Триполи, , 05:24 — REGNUM Стороны конфликта в Ливии должны прекратить боевые действия без промедления и каких-либо требований. Такое совместное заявление выпустили внешнеполитические ведомства Германии, Франции и Италии, 25 июня сообщается на их сайтах.

Кроме того, МИД стран призвали всех иностранных участников, поддерживающих ту или иную сторону противостояния, соблюдать резолюцию ООН о запрете на поставки оружия в Ливию. В документе также подчеркивается необходимость возобновления переговоров в формате «5+5» для подписания соглашения о прекращении огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт выпустил заявление о том, что иностранное вмешательство в межливийский конфликт недопустимо.

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