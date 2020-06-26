Пхеньян, , 05:26 — REGNUM Руководство КНДР уже третий раз отказалось от проведения ежегодной антиамериканской демонстрации, традиционно устраиваемой 25 июня — в дату начала Корейской войны 1950−1953 годов. Об этом 26 июня сообщает агентство Yonhap.

Приуроченные к началу кровопролитной войны мероприятия каждый год 25 июня проходили на центральной площади Пхеньяна имени Ким Ир Сена. И только с 2018 года, на фоне начавшихся переговоров с США по ядерной проблеме, КНДР приостановила их проведение.

По мнению агентства, отказ от подобного мероприятия и в 2020 году может свидетельствовать о сохраняющихся у руководства КНДР планах на возобновление переговоров с США.

Напомним, в Корейской войне, которая продлилась три года, помимо двух корейских государств участвовали США и Китай. По числу погибших и раненых, количество которых составляет около 5,5 млн, Корейская война является крупнейшим военным конфликтом после Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не поддержал план военных действий против Республики Корея, представленный Генштабом страны.

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