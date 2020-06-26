Сеул, , 05:26 — REGNUM Полиция Южной Кореи 26 июня провела обыски в доме и офисе главы неправительственной организации (НПО) «Борцы за свободную Северную Корею» Пак Сан Хака. О мероприятии, проведённом в рамках расследования незаконной отправки в КНДР пропагандистских листовок сообщает национальное полицейское управление.

«Обыск является частью следственных мероприятий, направленных на сбор доказательств, свидетельствующих о незаконной деятельности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель неправительственной организации (НПО) «Борцы за свободную Северную Корею», перебежчик из КНДР Пак Сан Хак 23 июня заявил, что его организация с помощью 20 наполненных гелием аэростатов переправила в КНДР из приграничного города Пхаджу полмиллиона агитационных листовок.

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