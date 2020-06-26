Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Законопроект о реформе полиции в США, разработанный представителями Демократической партии, одобрен большинством членов палаты представителей американского Конгресса, 25 июня сообщается на сайте законодательного органа.

В поддержку документа высказалось 236 конгрессменов, а против — 181. Процесс голосования проходил поэтапно небольшими группами из-за угрозы коронавируса.

Далее законопроект должен быть рассмотрен в Сенате США и подписан американским президентом Дональдом Трампом, который раскритиковал документ. Глава государства считает, что реформа, изложенная в законопроекте, разрушит полицейскую систему страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Дональд Трамп заявил, что с представителями Демпартии США сложнее договориться, чем с РФ, КНДР и Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: с демократами сложнее договориться, чем с Россией