Пекин, , 04:07 — REGNUM Китай продолжит усиливать меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью укрепления юридического фундамента международного сотрудничество в данной сфере, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

По словам управляющего Центробанка Китая И Гана, Китай постоянно улучшает механизм международной координации в борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма, а также включит соответствующие задачи в повестку дня для комитета по финансовому развитию и стабильности при Госсовете КНР.

И произнес свои слова во время видеоконференции Рабочей группы по финансовым мероприятиям (FATF). Он также отметил, что Китай инициировал процесс реформы закона по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, что FATF была создана в 1989 году с целью борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег, наряду с прочими связанными с ними угрозами международной финансовой системе.