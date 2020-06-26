Токио, , 05:24 — REGNUM Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии подготовит к июлю свои рекомендации по вопросам обеспечения противоракетной обороны страны. Об этом решении, вызванном отказом правительства страны от развертывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore производства США, 26 июня сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что члены партии предполагают обсудить возможную альтернативу ПРО Aegis Ashore и другие вопросы повышения потенциала сдерживания. В числе тем также фигурирует вопрос распределения обязанностей в этой сфере между Японией и США.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Японии Таро Коно 25 июня объявил о решении властей аннулировать план по размещению в префектурах Акита и Ямагути комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore производства США.

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