Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Соединенные Штаты готовы работать с новым правительством Монголии, избранным по итогам выборов 24 июня, сообщает пресс-служба Госдепа США.

«Ждем с нетерпением работы со следующим правительством в выстраивании партнерства и по дальнейшему укреплению общих демократических ценностей, суверенитета и независимости Монголии», — сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Также Госдеп США высоко оценил проведение парламентских выборов в Монголии и назвал страну «стратегическим партнером».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Монголии начались выборы в Великий Государственный хурал. На выборах уделили особое внимание мерам безопасности в связи с пандемией коронавируса.