Колорадо, США, , 03:28 — REGNUM В США, в штате Колорадо, возобновят расследование причин и обстоятельств смерти 23-летнего чернокожего Элайджи Макклейна, умершего после применения полицейским при задержании удушающего приёма. О соответствующем поручении прокурору губернатор штата Джаред Полис 25 июня сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня я подписал распоряжение о поручении генеральному прокурору Филу Вейзеру расследовать и, в случае обнаружения соответствующих фактов, преследовать в уголовном порядке любые лица, чьи действия привели к смерти Элайджи Макклейна», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в личной беседе мать погибшего описала своего сына ответственным, миролюбивым и любопытным человеком, который был вегетарианцем, работал массажистом и играл на скрипке.

Напомним, 24 августа 2019 года Элайджи Макклейн был задержан тремя полицейскими в городе Аврора. К нему при задержании был применён удушающий прием, после чего Макклейн потерял сознание и перенёс остановку сердца. 30 августа он умер в больнице. Прокуратура штата не стала выдвигать обвинений в отношении полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском городе Нью-Йорке 25 июня сотрудник полиции был задержан по обвинению в применении запрещённого жёсткого удушающего приёма. Инцидент произошёл 21 июня, сотрудник полиции пытался задержать мужчину, на которого поступила жалоба о нарушении им общественного порядка.

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