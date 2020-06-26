Тегеран, , 08:29 — REGNUM 25 июня посол Ирана в Риме Хамид Баят высоко оценил подход Ирана на переговорах с США по Ираку и Афганистану, заявив, что выход Дональда Трампа из международных соглашений привел к недоверию Соединенным Штатам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции с главой и членами комитета по международным отношениям и иммиграции, отвечая на вопросы сенаторов по различным политическим и глобальным вопросам. Он объяснил позицию Ирана в отношении региональных событий, СВПД и сотрудничества Ирана с МАГАТЭ, угроз ядерного оружия сионистского режима Израиля, йеменского кризиса, а также экономического ущерба, причиненного односторонними санкциями США.

Выразив сочувствие народу и правительству Италии в связи с человеческими жертвами, вызванными вспышкой коронавируса (COVID-19), и высоко оценив значительный прогресс итальянского правительства в сдерживании кризиса этой пандемии, он заявил, что иранский парламент собрался после всеобщих выборов, призвав к сотрудничеству в области парламентской дипломатии.

Баят назвал многосторонние подходы и позитивное конструктивное взаимодействие с международным сообществом, отрицание насилия и борьбу с терроризмом, поддержку мира и стабильности в сотрудничестве со странами региона, противодействие оккупации и дружественные отношения с соседями стержнями внешней политики своей страны.

Говоря о СВПД и его соблюдении Ираном, он раскритиковал нарушение Трампом соглашения, заявив, что Иран фактически должен пользоваться преимуществами, предусмотренными ядерной сделкой.