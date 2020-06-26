Тегеран, , 08:30 — REGNUM 25 июня иранское грузовое судно с продовольствием и медикаментами причалило и выгрузилось в венесуэльском северном порту Ла-Гуайра. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее 15 мая сухогруз «Голсан» под иранским флагом покинул южный иранский порт Бандар-Аббас.

Также недавно пять иранских нефтяных танкеров пришвартовались в венесуэльском порту, пройдя через Атлантический океан и воды Карибского моря с целью помочь дружественному народу Венесуэлы справиться с дефицитом топлива, вызванным американскими санкциями против этой страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Иран за поддержку, подчеркнув, что Каракас и Тегеран оба стремятся к миру и имеют полное право на свободную торговлю.

Тем временем президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал данные события, заявив, что прибытие иранских нефтяных танкеров в венесуэльский порт нарушило американскую «неприемлемую и преступную» блокаду Венесуэлы.