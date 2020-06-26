Тегеран, , 08:30 — REGNUM 24 июня постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади подчеркнул необходимость создания правовой и практической основы для принятия незамедлительных мер и устранения негативных последствий санкций для стран в их борьбе с преступностью и оборотом наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июня.

Выступая на совместной встрече представителей 77 развивающихся стран с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности, Гарибабади отметил, что нынешняя миссия Управления очень важна, особенно для развивающихся стран.

«Учитывая характер и масштаб проблем, стоящих перед развивающимися странами, в том числе касающихся наркотиков, терроризма и киберпреступности, управление и члены Группы 77 должны работать рука об руку, чтобы сформировать и внедрить всеобъемлющий и единый подход к поддержке друг друга в решении текущих серьезных проблем», — заявил он.

Отметив, что последствия коронавируса (COVID-19) варьируются от страны к стране и, возможно, усиливают нестабильность, нищету, преступность и неравенство на глобальном уровне, Гарибабади подчеркнул необходимость самопожертвования и поддержания единства для преодоления актуальных проблем.

Напомнив о важности оказания помощи развивающимся странам в принятии надлежащих мер в отношении вызовов и угроз, Гарибабади подчеркнул, что Управление ООН по наркотикам и преступности должно содействовать повышению эффективности программы помощи и технической деятельности посредством проведения консультаций с государствами-членами.