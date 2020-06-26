Тегеран, , 08:31 — REGNUM 24 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его китайский коллега Ван И в ходе видеоконференции подчеркнули необходимость поддержания доверия к СВПД, резолюции 2231 Совета Безопасности и противодействия противникам международной сделки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июня.

Ван И охарактеризовал Иран и Китай как двух всесторонних стратегических партнеров, поскольку стороны разделяют позиции по основным вопросам, касающимся ключевых интересов, и поддерживают друг друга на международной арене. «Пекин готов к расширению отношений», — сказал он, отметив, что Китай стремится возобновить поездки между двумя странами при соблюдении протоколов здравоохранения.

Зариф, в свою очередь, заявил, что Иран и Китай стоят бок о бок в борьбе с коронавирусом (COVID-19), и Исламская Республика приветствует предложение Китая о воссоздании «Великого Шелкового пути» и готов участвовать в соответствующем проекте.

Зариф отметил: «Иран решительно выступает против политизации эпидемии, а также вмешательства США во внутренние дела Китая». Кроме того, он подчеркнул, что деловые круги обеих сторон должны содействовать двустороннему сотрудничеству в различных областях.