Тегеран, , 07:44 — REGNUM 24 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что борьба с терроризмом должна быть глобальной акцией, при этом все государства должны оставаться приверженными ей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июня.

Мусави отметил, что, по сообщению турецких СМИ, ранее у общей ирано-турецкой границы произошло вооруженное столкновение между элементами террористических группировок и турецкими вооруженными силами, в результате которого были ранены два турецких пограничника, один из которых скончался от полученных ранений.

«По словам пограничников иранской провинции Западный Азербайджан, на территорию Исламской Республики Иран попал минометный снаряд, который, к счастью, не причинил никакого ущерба», — сказал он, отметив, что дело по данному случаю расследуется пограничниками двух стран.

Выразив сочувствие жертвам инцидента, Мусави осудил передвижение террористических элементов между двумя странами, а также теракт на границе, который привел к мученической смерти людей в Иране и Турции.

«Крайне важно, чтобы все страны были привержены борьбе с терроризмом, и до тех пор, пока поддержка некоторых стран террористам будет продолжаться, мы, к сожалению, будем свидетелями преступлений против человечества», — заявил он.