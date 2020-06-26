Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Компания The Walt Disney Company, обвинённая в расизме, изменит тематику аттракционов в двух парках развлечений, расположенных в США. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба компании.

Компания переформатирует водный аттракцион Splash Mountain в своих парках развлечений в двух штатах — Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида) и Disneyland в Анахайме (штат Калифорния). Тематика аттракционов, которая основывалась на фильме 1946 года «Песня юга», теперь будет посвящена чернокожей принцессе Тиане, которая является главной героиней мультипликационного фильма «Принцесса и лягушка».

«Новая концепция аттракциона лишена предрассудков… Она найдёт отклик и подарит вдохновение всем нашим посетителям, демонстрируя разнообразие миллионов людей, которые ежегодно приезжают в наши парки», — подчёркивается в заявлении Disney.

Как сообщало ИА REGNUM, обращение к компании Disney с требованием переделать старый аттракцион в развлекательном парке Диснейленда направили активисты антирасистского протестного движения в США. Они раскритиковали аттракцион, созданный на основе известного мультфильма 1946 года «Песня Юга», который длительное время обвиняли в «расистском подходе» и некорректном отображении культуры афроамериканцев.

Напомним, на фоне антирасистских протестов, проходящих в США и в мире, поднялась волна критики кинематографа, в котором показываются проявления расизма. Так, в сети был на некоторое время заблокирован фильм 1939 года «Унесенные ветром» о событиях периода Гражданской войны в США.

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