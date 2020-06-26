ш. Орегон, , 01:54 — REGNUM Губернатор штата Орегон Кейт Браун приняла решение до окончания срока наказания освободить из-под стражи 57 заключённых, здоровью которых может угрожать заражение коронавирусом нового типа. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба губернатора.

По её словам, в списке из 61 взрослого, который был представлен ей на рассмотрение, заключённые, которые не совершали тяжких преступлений, отсидели более половины срока лишения свободы и вели себя примерно последний год.

«Я выдала санкцию на начало процесса смягчения наказания 57 лиц, которые все уязвимы перед заболеванием COVID-19 и не представляют значительной угрозы для общества», — приводятся в сообщении слова Браун.

Отмечается, что по состоянию на май в тюрьмах и местах временного содержания под стражей США умерли 88 заключенных и задержанных, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центра контроля заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд заявил, что в стране выявлены не более 10% случаев коронавирусной инфекции.

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