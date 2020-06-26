Торонто, Канада, , 01:51 — REGNUM Полицейское управление крупнейшего канадского города Торонто будет реформировано, заявил мэр мегаполиса Джон Тори, 25 июня передает телеканал CBC.

По его словам, в ходе многочисленных акций протеста против расизма и произвола полиции, которые проходили в разных городах Канады, распространялись призывы к реформированию полицейских подразделений.

Тори отметил, что власти Торонто обязаны искоренить системный расизм в полицейской системе и изменить работу полиции. На следующей неделе в парламенте города начнутся дебаты на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал вину действующего канадского правительства в существовании системного расизма в стране.

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