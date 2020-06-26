Ереван, , 01:53 — REGNUM В Армении 26 июня вступили в силу утверждённые накануне конституционные изменения, в соответствии с которыми прекращаются полномочия председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян сообщает на своей странице в Facebook.

«Конституционные поправки вступили в силу. Грайр Товмасян не является председателем Конституционного суда, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются судьями Конституционного суда. Три новых судьи КС должны быть избраны в течение двух месяцев», — говорится в сообщении Пашиняна.

Он отметил, что теперь руководствоваться этой действительностью должны все государственные структуры Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальное собрание (парламент) Армении на внеочередном заседании 22 июня приняло поддерживаемый провластной фракцией «Мой шаг» проект конституционных изменений, который позволяет заменить председателя и членов Конституционного суда. Заседание бойкотировали оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

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