Вашингтон, , 01:21 — REGNUM С представителями Демократической партии США сложнее договориться, чем с КНДР, Россией и Китаем, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.

Дональд Трамп «С какой страной тяжелее всего иметь дело? Китаем? Может быть с Россией? Или может с Северной Кореей? Нет, говорю я, сторона, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США».

По словам Трампа, демократы являются более безрассудными и сумасшедшими, чем представители других стран. При этом американский лидер обрушился с критикой на экс-президента Барака Обаму, который оставил ему страну в состоянии бардака.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент США Дональд Трамп обвинил бывшего президента страны Барака Обаму в слежке за его предвыборным штабом. По его словам, слежка проводилась во время избирательной кампании.

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