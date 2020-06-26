Кишинёв, , 00:01 — REGNUM Внесенный в парламент Молдавии, а затем спешно отозванный из него законопроект Партии социалистов о запрете серпа и молота — свидетельство «разброда, шатания и просто бардака» в партии президента Игоря Додона. Об этом заявил в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Игорь Толмач.

«Мы видим, что организационными и политическими вопросами в ПСРМ занимаются дилетанты, вообще не понимающие, что они делают, — продолжил эксперт. — Система просто не защищена «от дурака». Мы видели, как на заседании парламентской комиссии главный юрист социалистов Василий Боля отстаивал этот проект, включая запрет серпа и молота — эта тема разумеется всплыла и стала главным предметом обсуждения»

Потом, по словам Толмача, в Партии социалистов заявили, что произошла «ошибка». «Так что тогда с пеной у рта отстаивал социалист Боля? Да им все равно, что отстаивать! Если бы «по ошибке» на стол легли гитлеровские Нюрнбергские расовые законы против евреев, социалист Боля с тем же рвением отстаивал бы их. Полнейшая беспринципность и цинизм!»

Игорь Толмач «Партия социалистов — крайне финансоемкая структура. Причем, как мы недавно выяснили из видеозаписей встреч Додона с олигархом Плахотнюком, финансирование это лежит на России. В эту партию ежегодно закачивают десятки миллионов евро (параллельно, правда, Додон, как видно, брал деньги и у врагов России). На эти деньги можно было бы построить мощнейшую политическую организацию — эффективную, работающую как часы. Вместо этого деньги оседают в карманах узкого круга партийных функционеров, а реальная работа велась и ведется «на коленке», а качество кадров не выдерживает никакой критики. В итоге мы и получаем такие казусы, а Москва — уроки, из которых она, правда, не делает никаких выводов».

Напомним, депутаты пропрезидентской Партии социалистов Молдавии 24 июня внесли в парламент страны законодательную инициативу о запрете на распространение или публичное использование фашистской и «тоталитарной коммунистической» символики — в частности, «серпа и молота и любого носителя с такой символикой».

Таким образом, проектом предлагалось запретить использование и демонстрацию, например, Знамени Победы. Также знак серпа и молота есть на государственном флаге Приднестровской Молдавской Республики и в символике Партии коммунистов Молдавии.

Проект обсуждался на заседании юридической комиссии парламента и был рекомендован к принятию в первом чтении. После появления негативных реакций на этот счет социалисты заявили, что произошла ошибка, они отозвали проект на доработку и добавили, что они категорически против запрета серпа и молота.

Интересно, что скандал случился в то время, как Додон находился на Параде Победы в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.

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