Подгорица, , 23:26 — REGNUM В связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой в Черногории национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями 25 июня вечером огласил новые ограничительные меры.

В стране запрещаются политические собрания в общественных местах, религиозные собрания и шествия в общественных местах за исключением территории религиозного объекта, присутствие зрителей на спортивных состязаниях.

Похороны можно проводить только в кругу семьи.

В Черногории за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом, итого число активных случаев в стране составило 90.

В Черногории также активно проходят акции протеста против смещения руководства муниципалитета Будвы — задержаны 53 человека, пострадали полицейские.

Верующие и священники Сербской православной церкви проводят протестные шествия против закона о свободе вероисповедания.

Ранее, президент Черногории Мило Джуканович огласил дату паламентских и местных выборов — они пройдут 30 августа 2020 года. Меры по борьбе с коронавирусом оппозиция рассматривает как давление и попытка ограничить гражданские права.