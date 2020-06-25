Мурманск, 25 июня 2020, 23:22 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
В Мурманской области голосование пройдет на 412 постоянных избирательных участках и 31 участке по месту нахождения избирателей в больницах, учреждениях УФСИН и воинских частях. Жители Мурманской области также имеют возможность проголосовать на дому. Для этого достаточно позвонить в участковую избирательную комиссию или передать информацию о желании проголосовать дома через волонтера.
Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Коми выступил против «принудиловки» при голосовании по поправкам к Конституции РФ.