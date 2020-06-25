Рим, , 23:19 — REGNUM Заседание парламента Италии в четверг, 25 июня, закончилось скандалом — депутат Витторио Сгарби был вынесен из зала заседаний.

В процессе обсуждения одного из новых законопроектов Сгарби (член «смешанной» депутатской группы) вступил в перепалку с коллегой из партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Джузи Бартолоцци. Сгарби позволил себе использование нецензурных выражений и прямых оскорблений, и вице-спикер парламента Марта Карфанья потребовала от него покинуть помещение.

Сгарби, однако, отказался уходить самостоятельно и в итоге был удален из зала заседаний в принудительном порядке.