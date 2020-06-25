Москва, 25 июня 2020, 23:04 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что он не ходил на избирательный участок голосовать по поправкам к Конституции — вместо этого он проголосовал удаленно. Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин рассказал, что сперва он планировал проголосовать на избирательном участке, чтобы продемонстрировать москвичам, что это совершенно безопасно. Однако в итоге решил проголосовать дистанционно, чтобы посмотреть, как это работает.
Напомним, что голосовать удаленно могут жители Москвы и Нижегородской области. К вечеру 25 июня проголосвлаи более 40% избирателей, которые зарегистрировались для голосования удаленно.