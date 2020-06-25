Приштина, , 23:39 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 25 июня провела встречу с послами стран большой пятерки — США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии, а также главой миссии ЕС в крае. Встреча была посвящена получению уведомления о вызове президента Косово Хашима Тачи в Гаагу в связи с обвинениями в совершении преступлений против человечности, военных преступлений и физическом устранении политических противников.

О встрече политик сообщила на своей странице в социальной сети Twitter. Подробностей общественности представлено не было.

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Напомним, прежде Османи неоднократно демонстрировала враждебность по отношению к президенту и отстраненность от УЧК (алб. Освободительной армии Косово). Политик отказалась поддержать собственную партию «Демократическая лига Косово» после прихода к власти правительства Авдуллы Хоти при поддержке Тачи, за что была исключена.

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