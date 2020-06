25 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Андрей Ганжа, , 22:07 — REGNUM В середине июня украинский «Центр Социальный мониторинг» (ЦСМ) проводил полевые исследования, а 23-го опубликовал результаты проекта мониторинга общественного мнения населения Украины «РАДИКАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЕНИЙ НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСОВ».

ЗЕкоманда

Вообще-то доверять политической социологии, особенно публичной, — это часто «себя не уважать». Потому что персональные политические пристрастия, кризис методов и, главное, толщина портмоне заказчика опроса могут до неузнаваемости изуродовать то, что называется «общественным мнением».

Большинство социологических служб этим и занимается. В конце 205 года ресурс TEXTY.ORG.UAпровел исследование украинских «творцов политических иллюзий» и пришел к выводу, что из 112 социологических фирм Украины доверять можно не более, чем десятку.

Однако на июньские результаты ЦСМ следует обратить внимание. И не потому, что фирма входит в число вышеупомянутого десятка. И не потому, что Ольга Балакирева, бенефициар ЦСМ (и еще четырех социологических контор) это заметная величина в украинской социологии. Здесь скорее наоборот — после «удовлетворения» Балакиревой методологией и аргументацией той, простите, «переписи населения», что была проведена предыдущим ЗЕправительством, научный потенциал кандидата наук Балакиревой вызывает смутные сомнения.

Но зато вызывает доверие метод опроса — «фейс-ту-фейс», «лицом к лицу», а не «вопросы по телефону», которые так любят нынешние социологические службы. Ведь анонимность всегда вызывает большую откровенность — что в доносах, что в ответах социологам. И, во-вторых, динамика, показанная опросом ЦСМ находит полноценное логическое объяснение.

Теперь к самому опросу. Он знаковый. Впервые за год баланс доверия (соотношение «доверяю» — «не доверяю») украинскому президенту Владимиру Зеленскому ушел в отрицательную область. Зеленскому «полностью доверяют» и «скорее доверяют» 13 и 28,3 процентов опрошенных, «полностью не доверяют» и «скорее не доверяют, соответственно, 24,8 и 25,4%.

Украинский президент, пришедший к власти на столь высоком кредите доверия, что от него возбужденный электорат даже обещаний толком не требовал, в полной мере пережил «период влюбленности», когда его баланс доверия не опускался ниже 35,5−34%. Отсутствие социально ориентированных действий, отказ от предвыборного минимума обещаний и наступившая зима с ее платежками жилкоммунхоза остудила пыл. Охлаждению способствовало недовольство «агрессивных меньшинств» Украины — как сторонников мира (из-за итогов Парижского саммита Норманди), так и сторонников войны (из-за ареста предполагаемых убийц Павла Шеремета). Результат не замедлил проявиться: по данным ЦСМ в начале февраля баланс доверия Зеленскому в начале февраля составлял уже только +10,1%, а к середине марта вышел на «ноль». Основными причинами, по-моему, были закон о земле, карантинные ограничения и предельно неэффективная, если не сказать больше, кадровая политика президента. И вот теперь — минус 8,9.

И в таких условиях вместо того, чтобы соблюдать предельную социальную осторожность и не возбуждать общественное мнение, слуги президента, ой — «Слуги народа», пустились во все тяжкие. Как, впрочем, и сам президент. Каждую неделю — по несколько событий, которые в украинских медиа уже привычно называют «зелеными зашкварами». Из них каждый в отдельности — мелочь. Но именно такие мелочи дают приют дьяволу и ломают спину верблюду.

Вот только текущая неделя…

Зеленский промониторил группу «ГВК «Весовой контроль» с 17 864-мя участниками. Это закрытый чат, в котором дальнобойщики обсуждают, где лучше ехать с перегрузом, чтобы не попасться на правоохранителей. В целом президент абсолютно прав — перегруженные фуры убивают дороги, «наматывая на колеса» все попытки их ремонта. Можно даже смириться с употреблением термина «засранцы» в отношении этих дальнобоев: некорректно, но в целом отвечает ситуации. Но «…Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно» — это что, угроза физической расправы? Но тогда понимает ли президент, что несколькими словами он потерял лояльность, как минимум, 17 864-х избирателей? Плюс членов их семей.

Соратники Зеленского, Давид Арахамия (лидер парламентской фракции Слуг народа) и Александр Корниенко (глава политсилы президента) приехали в Николаев и, как последние лохи, не удосужились даже посмотреть, а не включен микрофон у них под носом? Зато Корниенко с азартом принялся обсуждать внешние и рабочие данные депутата Ирины Аллахвердиевой: «Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, not too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна». И так далее. Пани Ирина, которую в кулуарах парламента нередко кличут «секс-символом Рады», сначала отреагировала изящно и по-женски: «Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют». Потом, правда политик в ней победил женщину, и она стала на защиту Корниенко.

Как старый гетеросексуал скажу одно: мужики всегда обсуждают баб, ныне и присно, и во веки веков. И в этой ситуации раздражает не сексизм Корниенко (во всяком случае меня), а глупость, его и его команды. Сначала он сказал, что это монтаж, хотя это был прямой эфир, а его по определению смонтировать нельзя.

Потом его команда выпустила «месседж-бокс», в котором давала наказ своим бойцам, как освещать инцидент: «не допускать», «игнорировать», «смещать акценты». «Темники кровавого Януковича», говорите?

Потом Корниенко сам нарушил «темник», признав событие. Но сделал только хуже, заявив, что говорил не только об Аллахвердиевой, но и о другой блондинке, Татьяне Домбровской, кандидате от «Слуги народа» на выборах в мэры Николаева. То есть, если раньше была только одна «оскорбленная женщина», то теперь их стало две.

Очень ли я ошибаюсь, будучи уверен в том, что высокоинтеллектуальная беседа Арахамии и Корниенко в Николаеве будет стоить «Слугам» немалого количества женских голосов? Плюс несколько голосов эстетов, которые просто сравнят «стройную сосенку» Аллахвердиеву с беременным баобабом Корниенко.

Но если об «ай-яй-яй!» Зеленского и эротические метафоры Корниенко можно говорить и с ухмылкой, то третий зашквар ничего, кроме чувства глубочайшего омерзения вызывать не может.

В сеть попал ролик нардепа от Слуги народа Галины Третьяковой, в котором она рассуждает о «детях низкого качества», стерилизации женщин и вообще, выкорчевывании всех, кто не есть «защитники и кормильцы». «Все остальные не могут относить себя к достойной жизни». И эта особь, внимание!!! — председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Три минуты поноса Третьяковой — и чувствуешь себя Гамлетом: «это само отвращение и тошнотой подступает к горлу». И от слов, и от вида. Всегда пытался уйти от эмоций, но в данном случае не могу не согласиться: с точки зрения евгеники, теории вырождения Нордау, последовательных дарвинистов, эта особь — поучительный пример отрицательного действия гигиенического отбора и яркий образ дегенерации.

Ее можно было бы и пожалеть: пожилая, нездоровая, некрасивая, бесполезная, опасная и глупая особь. Но если первые три беды — это беспощадное время, то все остальное — это даже не пробелы воспитания, это откровенная социальная опасность.

Потому что даже Зеленая команда (бывший премьер Гончарук), и та признает, что «более 10 млн людей, украинцев, до сих пор живут за чертой бедности. И пока у нас такое бедное население, такое количество людей, которые должны думать о том, как прокормить семью, у нас будут огромные предпосылки для коррупции». Что же, Третьякова предлагает свою версию «борьбы с коррупцией». Остается только предполагать, как воспримет эту «версию» электорат…

Но наблюдая за тем «разносом», в который пошли ЗЕленые кадры, трудно отделаться от ощущения, что никаких выборов этой осенью в Украине не будет. Потому что иначе кандидаты вели бы себя как-то поосторожнее, что ли. А так планетарная афера коронавируса и карантина всегда оставляет власти возможность заявить о росте заболеваемости и отправить «биомассу» пока не на стерилизацию, но уж точно в стойло. Под предлогом «защиты здоровья и жизни» этой биомассы.