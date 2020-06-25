Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Россия обзавелась планом по разобщению НАТО, но США не дадут ему осуществиться, написал 25 июня Маршал Биллингсли, американский спецпредставитель по контролю над вооружениями, в Twitter.

Он посоветовал России, которая «пытается рассорить» страны военного блока, заняться «реальной проблемой», а именно — ростом китайской военной мощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский МИД уже не раз обращал внимание на риторику Биллингсли, склонного к безапелляционным обвинениям.

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