Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Несмотря на то, что премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил об отмене встречи с президентом Сербии Александром Вучичем 27 июня после вызова президента Косово Хашима Тачи в Гаагу, Специальный представитель Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл не отчаивается.

Ричард Гренелл Richard Grenell

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что с пониманием относится к решению косовского премьер-министра, а в настоящее время работает над скорейшим установлением новой даты встречи сербского президента и косовского премьер-министра в Вашингтоне.

Встреча в Тачи, Вучича и Хоти в Вашингтоне должна была ознаменовать собой возобновление диалога между Сербией и Косово, прекратившегося в 2018 году, однако в ЕС негативно восприняли стремление США перенять инициативу в ведении диалога и сделали ответный ход.

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