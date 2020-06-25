Екатеринбург, , 21:19 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Я тоже сходил выразить своё мнение», — написал чиновник и прикрепил к сообщению фотографию с избирательного участка.

Губернатор напомнил, что на всех участках необходимо соблюдать все требования санитарной безопасности. В частности, помещения должны дезинфицироваться, а участники и организаторы голосования должны носить маски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проголосовал за поправки в Конституцию.

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