Минск, , 21:02 — REGNUM «События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и таких вот выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность», — заявил сегодня, 25 июня, министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

В официальном комментарии, размещённом МВД Белоруссии на своём канале в YouTube, Караев пояснил: «Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних и непричастных к этому и не желающих в этом участвовать людей. Но своим местом выбранным проведения этих «лжепикетов», которые превращаются в эти «цепи» там и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи».

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«Понятно всем, что если сотрудники правоохранительных органов пытаются, допустим, свернуть незаконное, несанкционированное массовое мероприятие, и при этом неизбежно возникают ситуации, когда непреднамеренно задеваются посторонние люди, это вызывает недоумение вот этих вот людей непричастных. И таким образом те, кто это организовывал, достигают своей цели привлечь на свою сторону как будто бы задетых властью или правоохранительными органами. Они это прекрасно осознают — тот, кто это организовал, — что им очень легко сделать так, чтобы были задеты непричастные», — сказал глава МВД Белоруссии.

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Кто организовал «цепочки солидарности» с политзаключёнными, арестованными во время нынешней президентской кампании в Белоруссии, министр не уточнил. Однако он отметил: «Я в этой ситуации требую от сотрудников милиции, чтобы мы лучше, как говорится, недожали, чем пережали, чтобы не попадали к нам даже не то что задержанными, а при доставлении в органы внутренних дел люди, которые не хотели в этом участвовать. Поэтому неоднократные предупреждения — руки держать за спиной (я говорю сотрудникам ОМОНа). Если они кого-то вытесняют, лучше пусть подставятся сами, но никого не дай бог не бьют, не применяют физическую силу, тем более не достают спецсредства».

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«То есть моя задача, мой инструктаж через начальников управлений внутренних дел, ГУВД такая, что сотрудники проявляют максимальную выдержку и доставляют в органы внутренних дел для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно, игнорируя многократные требования и даже намёк физическим выталкиванием, как говорится, но ласковым таким, не силовым, всё равно стараются продолжить эти мероприятия, дестабилизировать обстановку, дорожное движение, движение по тротуарам и втянуть в эти события непричастных людей, — добавил министр. — Поэтому чтобы этот якобы вот этот якобы мирный протест не разрастался во что-то более массовое от их безнаказанности, от того, что мы не замечаем и не воздействуем. Ну, конечно же, мы все эти волнения в зародыше пресекаем».

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Своё заявление для пула пропагандистов Караев сделал в Академии МВД Белоруссии, которую возглавляет бывший смотритель белорусских тюрем Сергей Дорошко. Министр участвовал в торжественной церемонии выпуска лейтенантов органов внутренних дел.

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Курсанты этого вуза — будущие офицеры милиции и внутренней службы — регулярно привлекаются к охране общественного порядка. Под таковым в МВД Белоруссии понимают также пресечение мирных собраний граждан, право на которые формально гарантировано белорусской конституцией и международными обязательствами постсоветской республики.

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НГО Белоруссии отметили массовые произвольные аресты участников мирных акций солидарности с белорусскими политзаключёнными, а также арестованными участниками акций выражения протеста. Таковых за период с 6 мая насчитывается более 650 случаев, задержано более 360 человек. Среди арестованных — претендент на пост президента Виктор Бабрико (главный соперник Александра Лукашенко) и два руководителя избирательных штабов кандидатов в президенты — Эдуард Бабарико и Сергей Тихановский.

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