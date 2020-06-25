Брюссель, 25 июня 2020, 20:58 — REGNUM Переговоры Пентагона с НАТО по поводу частичного выхода из Германии состоятся 26 июня, сообщил 25 июня в ходе публичного выступления американский госсекретарь Майк Помпео.
С американской стороны в переговорах, которые состоятся в Брюсселе, будет участвовать министр обороны Штатов Марк Эспер.
Напомним, американцы хотят довести свой военный контингент в Германии до 25 тысяч, выведя десять тысяч, вероятно, в Восточную Европу.
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