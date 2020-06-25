Курган, , 20:57 — REGNUM Правящий архиерей Курганской епархии Русской православной церкви митрополит Курганский и Белозерский Даниил поддержал поправки к Конституции России и пояснил, почему сам готов за них проголосовать. Об этом говорится в заявлении митрополита, размещенном на сайте Курганской епархии.

«Наиболее важной считаю внесенную главой нашего государства по инициативе предстоятеля Русской церкви поправку о том, что «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — заявил Даниил.

По его словам, «именно верой в Бога и убежденным следованием выбранным духовным идеалам и созидалось наше государство. Наши предки говорили: без Бога не до порога. «Чем ревностнее какое общество или государство будет в христианском последовании Евангелию, чем тверже будет в христианской любви, тем оно само будет крепче, цветущее, тем успешнее будет развиваться и совершенствоваться во всех отношениях», — писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. История нашей страны прекрасно показывает, что происходит с народом, отказавшимся от своих духовных корней. Только чудом Божиим России удалось выжить во всех катаклизмах XX столетия и отстоять свою самобытность.

Предложенные поправки в Основной закон страны дают ему религиозное измерение, определяют смыслы и цели, подчеркивают историческую преемственность на основе единых духовных идеалов. И только на этой базе можно строить сильную и независимую Россию.

Также для меня лично важна поправка о защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Во время своего служения на Сахалине я почти девять лет участвовал в отстаивании территориальных прав России на южные Курильские острова. Жители Курил боялись, что за их спиной договорятся о передаче островов Японии, и даже обращались ко мне с просьбами о помощи. Теперь незыблемость наших границ будет закреплена в Конституции России.

После внесения поправок в Основной закон Россия станет по-настоящему социальным государством. Забота о детях и стариках, защита семьи и материнства станут приоритетами национальной политики».