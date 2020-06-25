Калуга, , 20:46 — REGNUM Сегодня, 25 июня, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и председатель Совета старейшин Калуги, почетный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов посетили мемориальный комплекс, расположенный в сквере Маршала Жукова.

Глава самоуправления Калуги посетил мемориальный комплекс в сквере Жукова Пресс-служба Городской думы Калуги

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в сквере Маршала Жукова был открыт памятный мемориал «Аллея Славы».

В сквере установлены бюсты восьми калужан, которым было присвоено звание Героев Советского Союза, помимо имен Героев, на постаментах выбиты цитаты из приказов о присвоении им этого звания.

В 2019 году в расположенном поблизости жилом комплексе «Маршал» был создан военно-исторический центр «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков».

Глава самоуправления Калуги посетил мемориальный комплекс в сквере Жукова Пресс-служба Городской думы Калуги

«24 июня прошёл парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал Александр Иванов. — Сегодня мы посетили мемориальный комплекс, чтобы отдать дань памяти героям и почтить память нашего прославленного земляка маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова. Николай Иванович Алмазов — один из инициаторов создания Аллеи героев, он также стоял у истоков создания военно-исторического центра и музея маршала в городе Жукове».

Александр Иванов и Николай Алмазов возложили цветы к бюсту маршала Победы.