Нью-Дели, , 20:01 — REGNUM Поставки российских ПЗРК «Игла» попросили ускорить представители Индии во время визита в Москву, пишет 25 июня Economic Times.

Переговоры прошли во время визита индийской делегации, приуроченного к параду Победы 24 июня. Также обсуждалась необходимость поскорее отправить в Индию штурмовые винтовки и боеприпасы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для участия в параде Победы в Москву прибыли индийские военные, а также глава минобороны Индии Раджнатх Сингх. О планах поставок ПЗРК «Игла» в Индию стало известно год назад.

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