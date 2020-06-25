Москва, , 20:00 — REGNUM Украина блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Необходимо срочно создать условия для перехода к новому порядку контроля РПО. Однако, под надуманными предлогами, Украинская сторона блокирует эту тему, в том числе, определение новых участков разведения сил. Не прекращают ВСУ и размещение военной техники вблизи гражданских объектов и обстрелы с таких позиций», — заявил Грызлов журналистам.

Он обратил внимание на то, что СММ ОБСЕ фиксирует увеличение интенсивности нарушений режима прекращения огня Украинской стороной, в то время как в Киеве делают заявления о стабилизации обстановки на линии соприкосновения.