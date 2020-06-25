Москва, , 20:00 — REGNUM Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов считает, что цель Украины не урегулирование конфликта, а продление санкций против России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Украина, в очередной раз, затягивает принятие необходимых решений. Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах — не комплексное политическое урегулирование, и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, — сохранить санкции против России под любым предлогом», — заявил Грызлов журналистам.

Однако, по его словам, российская делегация будет продолжать настойчивые посреднические усилия для достижения результата, определенного Минскими соглашениями и призывает к такой же настойчивости ОБСЕ.