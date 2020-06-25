Тбилиси, , 19:39 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила право граждан на жизнь, заявила на представлении отчета о состоянии прав человека за 2019 год народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Она пояснила, что именно это право было нарушено, когда президент отдельными актами помиловала людей, которые отбывали наказание за тяжкое преступление — убийство. Напомним, что после акта о помиловании одного такого осужденного, который после выхода на свободу совершил очередное убийство, президент объявила временный мораторий на помилование, а возобновила издание таких актов только после того, как вместе с правительством ее администрация разработала новый порядок помилования. Тем не менее, Саломе Зурабишвили была упомянута омбудсменом в числе первых нарушителей права граждан на жизнь.

К нарушениям этого же права Ломджария отнесла прекращение расследования дела о гибели Тамерлана Мачаликашвили (он погиб от ранений, полученных во время спецоперации в Панкисском ущелье, где спецслужбы искали «соратников» ранее ликвидированного в Тбилиси Ахмета Чатаева), а также факт гибели директора школы в Зугдиди Ии Кердзая. Кердзая скончалась от инсульта в конце 2018 года, но родственники и оппозиция связали этот факт с предшествовавшим давлением со стороны правящей партии и требованием местных властей поддержать на президентских выборах 2018 года Саломе Зурабишвили, которой объявила поддержку «Грузинская мечта». Прокуратура начала расследование в 2019 году, но из-за отсутствия доказательств высказанных обвинений закрыла дело и прекратила его расследование. Омбудсмен обращается к прокуратуре с рекомендацией о возобновлении расследования обоих дел.

Нарушения права на жизнь омбудсмен зафиксировала и в психиатрических клиниках, где, по ее оценке, немало фактов ненадлежащего обращения с пациентами и невнимания к другим их заболеваниям, таким, как туберкулез.