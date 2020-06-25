Москва, , 20:00 — REGNUM Политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«К сожалению, предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе, поступившее месяцем ранее, не принимаются во внимание украинскими представителями. Тем не менее, начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом Минских соглашений», — заявил Грызлов.

Он напомнил, что основная задача, предусмотренная Минскими договорённостями — придать особому статусу Донбасса постоянный характер, а также закрепить его в конституции Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.