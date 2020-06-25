Лилонгве, 25 июня 2020, 19:27 — REGNUM Альянс оппозиции Малави заявил о победе своего кандидата Лазаря Чакверы на президентских выборах, 25 июня сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению оппозиции, Чаквера победил действующего президента Питера Мутарику, набрав около 60% голосов. Штаб Чакверы ссылается на подсчет государственного канала MBC.
Внеочередные президентские выборы, назначенные по решению Конституционного суда Малави, состоялись 23 июня. Официальные результаты выборов пока не озвучены.
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